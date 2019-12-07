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    نائب رئيس الوزراء: الأشجار المزروعة ستحسن الظروف البيئية في أذربيجان

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٦]

    باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج).

    وصف نائب رئيس الوزراء نائب رئيس حزب يئني أذربيجان الأمين التنفيذي للحزب علي أحمدوف المشارك في الحملة البيئية يوم السادس من ديسمبر باليوم الخاص في تاريخ بيئة أذربيجان. وقال أحمدوف إن الناس انضموا بحماسة كبيرة في كثير من القرى والقصبات على نطاق البلد إلى الحملة مؤيدين بغرس الأشجار التي ستحسن ظروف أذربيجان البيئية: "وتجري في أذربيجان برمتها أعمال البناء والأعمار الكبيرة تحت قيادة الرئيس إلهام علييف. تزيد أذربيجان حداثة وعصرنة وقراها وقصباتها جمالا. ومن العناصر المهمة ضمان حياة الناس في بيئة محيطة جيدة وفي ظروف الجو النظيف. وحزب يئني أذربيجان مؤسسة من المؤسسات التي تؤيد قلبيا بهذه الحملة ويشارك عدد كبير من أعضاء الحزب في هذه الحملة في مختلف محافظات البلد.

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