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    السفير الهندي: هذه مبادرة واجبة جدا ليس بالنسبة لأذربيجان فقط بل ولكوكبنا أيضا

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣١]

    باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج).

    قال سفير الهند في أذربيجان باويتلونغ وانلالواونا إنني ممتن جدا من المشاركة في مثل هذه الحملة المهمة. واعتبر أن هذه المبادرة لها أهمية من حيث انتشار القيم الخاصة بأذربيجان خارج البلد أيضا. هذه مبادرة واجبة جدا ليس بالنسبة لأذربيجان فقط بل لكوكبنا أيضا لأننا نعيش في كوكب واحد ولأننا إذا غرسنا شجرة هنا أو في أي مكان آخر عبر العالم نساهم في النظام البيئي ليس في مكان غرسها فقط بل وللعالم أيضا.

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