المندوب الأممي: مثل هذه المبادرات تساعد محاربة عواقب التغيرات المناخية

باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج).

أشار المندوب المقيم في أذربيجان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليساندرو فراكاسيتي إلى أن زراعة 650 ألف شجرة في اليوم الواحد مبادرة مهمة للغاية. كلما زاد عدد الأشجار المزروعة زاد حجم الأكسيجين ونستحسن مثل هذه المبادرة ونؤيد بها لان مثل هذه المبادرة تساعد لمحاربة عواقب التغيرات المناخية.