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    مبارز قوربانلي: على الناس أن يبذلوا جهودا كبيرة من اجل حماية الطبيعة في وقتنا الحاضر

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٩]

    باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج).

    صرح رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية مبارز قربانلي لمراسل أذرتاج بانه يعتبر كل الفعاليات الموجهة الى حماية البيئة خطوة متقدمة. وهذه المبادرة للنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا خطوة مهمة للغاية من حيث حماية البيئة وتخضير المناطق. وعلى الناس أن يبذلوا جهودا كبيرة من اجل حماية الطبيعة في الفترة الحديثة وينبغي لكل شخص أن يزرع شجرة واحدة على الأقل.

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