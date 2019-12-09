رؤساء حكومات بلاد غوام يجتمعون في كييف
رئاسة المنظمة تنتقل إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٠:٥٤]
كييف، 9 ديسمبر، أذرتاج
تستضيف كييف عاصمة أوكرانيا اجتماعا لرؤساء حكومات البلدان الأعضاء لدى المنظمة للديمقراطية والتنمية الاقتصادية غوام في الثاني عشر من ديسمبر الحالي.
أفادت أذرتاج عن بيان مجلس المنسقين القوميين لغوام أن أذربيجان يمثلها في الاجتماع نائب رئيس الوزراء علي أحمدوف مع الوفد المرافق له.
ويرتكز الاجتماع الذي يحضره رؤساء وزراء أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا على مشاريع ستنفذ خلال رئاسة أذربيجان المنظمة عام 2020م ورفع كفاءة غوام وتنمية الجانب الاقتصادي للتعاون القائم بين أعضاء المنظمة.
يذكر أن رئاسة غوام تنتقل إلى أذربيجان ابتداء من أول يناير عام 2020م.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٥]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٠]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٥:٣٠]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٥:٢٢]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٥]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٧]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٠:٥٤]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٦]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٤]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٨]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥٩]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٥]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٢]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٩]
٠٥.١٢.٢٠١٩ [١١:٢١]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٨]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٣]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٣١]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٩]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٤]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥٩]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٥]
٠٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك