صباح يخسر أمام نفطجي ضيفه

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

خسر صباح باكو امام نفظجي باكو بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 54 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو أدارها الحكم جباروف أمام 2000 مشجع.

وسجل هدفي نفطجي الضيف أنطون د45+2 ومونروز د90+2.

وعاقب الحكم لاعبَين من صباح صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة استعاد نفطجي الموقع الثاني من كشلة برصيد 25 نقطة فيما بقي صباح بالمركز السادس برصيد 13 نقطة.

يذكر أن نفطجي يستضيف سومغايت الرابع 18 نقطة فيما يحل صباح ضيفا على زيرة الخامس 17 نقطة في الجولة الخامسة عشرة.