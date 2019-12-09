الوزير: إيران تنشئ مع أذربيجان مدينة صناعية مشتركة

طهران، 9 ديسمبر، أذرتاج

قال رضاء رحماني إن إيران وأذربيجان توصلتا إلى اتفاق على إنشاء مدينة صناعية مشتركة بغية المزيد من توسيع علاقاتهما الاقتصادية.

أفادت أذرتاج عن رحماني وزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيراني قوله في تصريح لوكالة أذرتاج إن المدينة الصناعية المشتركة تنشأ بمدينة بارس آباد لولاية أردبيل الواقعة في منطقة محاذية لحدود أذربيجان موضحا أن سبب إنشاء المدينة الصناعية بهذه المنطقة ليس بصدفة حيث أن هذه الأراضي يمر من خلالها طريق سكة الحديد الرابط بين إيران وأذربيجان ضمن مشروع ممر النقل الدولي الشمال الجنوب. وتابع أن إنشاء المدينة الصناعية قريبا من طريق السكك الحديدية يلائم مع زيادة عمليات التصدير والتوريد وتسهيلها مفيدا انه يخطط إرسال البضائع والسلع المنتجة في هذه المدينة الصناعية إلى آسيا الوسطى وروسيا في المستقبل.

ولفت الوزير الإيراني إلى أن مثل هذه المشاريع المشتركة تعطي دفعة كبيرة للمزيد من تنمية الاقتصاد لكلا البلدين.