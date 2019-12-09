زيره يتغلب على صبائل برباعية

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

تغلب زيرة باكو على صبائل باكو ضيفه بأربعة أهداف مقابل واحد في الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 55 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي في باكو أدارها الحكم أقايف أمام 300 مشجع.

وجاءت اهداف زيرة صاحب الأرض من طرف سليمانوف د5 ود20 وأدريان د60 ومطلبوف د88 ورد عليها دا سيلفا د78.

وعاقب الحكم لاعبَين من زيرة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز صعد زيره إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة فيما نزل صبائل إلى ذيل الترتيب برصيد 12 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين 3 لاعبين برصيد 6 أهداف.

يذكر أن زيرة يضيف صباح السادس 13 نقطة فيما يستضيف صبائل زعيم الترتيب قراباغ 31 نقطة في الجولة الخامسة عشرة القادمة.