مصر تستضيف منتدى شباب العالم في 14-17 ديسمبر الحالي

باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج).

ذكر السيد السفير/ عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان في بيان تلقت وكالة اذرتاج نسخة منه أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم ستعقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبمشاركة سيادته.

أشار سعادة السفير إلي أن المشاركة في منتدى الشباب متاح لجميع الشباب من جميع دول العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 18-40 عاماً من خلال تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي الخاص بالمنتدى، وتتولي اللجنة المنظمة للمنتدى عملية اختيار المشاركين وقامت هذا العام بقبول مشاركة 32 من شباب جمهورية أذربيجان في المنتدى. هذا وتتحمل الجهة المنظمة نفقات تذاكر الطيران والإقامة الخاصة بالمشاركين، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات والتفاعل بين شباب مصر وأذربيجان بشكلٍ خاص وبين شباب دول العالم المشاركين في المنتدى المذكور بشكلٍ عام.

أوضح السفير المصري أن منتدى شباب العالم يتناول ثلاثة محاور رئيسية وهي: السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عددٍ من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، حيث إنه يعتبر كمنبر للشباب العالمي للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجه عالمنا من منظور الشباب. كما تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولي من المنتدى عقدت في نوفمبر 2017 بمشاركة 3000 شاب من 113 دولة، في حين أن النسخة الثانية عقدت في نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 0500 شاب من 169 دولة من بينهم 14 شاباً من أذربيجان.