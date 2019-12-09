خيردالان، 9 ديسمبر، أذرتاج انطلقت بطولة أذربيجان للسومو لدى مجمع أبشرون الأولمبي الرياضي. أفادت أذرتاج أن البطولة الجمهورية يتنافس فيها نحو 150 مصارع سومو عن حوالي 15 محافظة. ويشارك في البطولة الصغار والشباب والكبار من اجل شهادات وميداليات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأذربيجاني للسومو.

AZERTAG.AZ : انطلاق بطولة أذربيجان للسومو لدى مجمع أبشرون الأولمبي الرياضي

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