غابالا ينال التعادل مع سومغايت مضيفه

سومغايت، 9 ديسمبر، أذرتاج

نال غابالا التعادل مع سومغايت مضيفه بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 56 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم حسنلي أمام 1100 مشجع.

وفتح الحساب لوبيز د23 لصالح غابالا ورد عليه بابائي د31 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من سومغايت و4 لاعبين من غابالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبَين اثنين من الضيف بالبطاقة الحمراء د65 ود86.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و7 دقائق إلى الفترة الثانية.

وارتفع سومغايت بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة فيما ظل غابالا بالمركز السابع قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين 3 لاعبين برصيد 6 أهداف.

يذكر أن سومغايت يحل ضيفا على نفطجي باكو بينما يضيف غابالا أمام جمهوره كشله باكو في الجولة الخامسة عشرة القادمة.