هجوم صاروخي على مطار بغداد
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
طهران، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
سقطت 5 صواريخ على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي، مما أدى الى مقتل شخص واصابة 5 آخرين.
أفادت وكالة أذرتاج ان وفقا للمواقف الإلكترونية على الإنترنت، تقع قواعد عسكرية أمريكية قريبة في محيط مطار بغداد الدولي.
كان الغرض من الإرهابيين هو إطلاق النار على القاعدة العسكرية الأمريكية. فإن الهدف لم يحدد دقة بسبب الظلام.
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