الإيسيسكو تشارك في ترميم وإعادة تأهيل مراكز المسنين بالمغرب

باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج).

التقى الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في مدينة إسطنبول بتركيا اليوم الأحد، الدكتورة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية، قبل مشاركتهما غدا في المؤتمر الوزاري الإسلامي الأول حول التنمية الاجتماعية، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المنظمة.

وخلال اللقاء تم بحث تطوير التعاون المشترك بين الإيسيسكو والمملكة المغربية، في ظل الرؤية الجديدة للمنظمة، التي تتبنى البرامج والنشاطات ذات المردود الإيجابي المباشر الملموس، وتمت مناقشة مشاركة الإيسيسكو فى برنامج الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، والذي تنفذه وزارة التضامن والتنمية والمساواة، وتساهم فيه العديد من القطاعات الحكومية في المغرب وبعض مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.

كما ناقش الجانبان موضوع تأهيل مراكز المسنين، حيث يوجد بالمملكة المغربية 62 مركزا، تم ترميم وتأهيل 32 منها، ويبقى 30 مركزا في حاجة إلى ذلك، وقد تم الاتفاق على أن تشارك الإيسيسكو في ترميم وإعادة تأهيل هذه المراكز.

وتم الاتفاق خلال اللقاء أيضا على برنامج القافلة الطبية الاجتماعية التعليمية الصحية، التي ستبدأ عملها في شهر يناير المقبل، بالتعاون بين الإيسيسكو ووزارات التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والصحة، والتعليم بالمملكة المغربية.

كما تم الاتفاق أيضًا على إنشاء مركز للعلاج الاجتماعي النفسي لضحايا الاضطهاد، خاص بالنساء والأطفال خلال عام 2020م.

حضرت اللقاء من الإيسيسكو السيدة راماتا ألمامي مباي، مديرة العلوم الإنسانية والاجتماعية.