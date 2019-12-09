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    اقتصاد


    بعثة تصديرية أذربيجانية تتوجه إلى دبي

    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٩]

    باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    توجهت بعثة التصدير الأذربيجانية إلى مدينة دبي للإمارات العربية المتحدة للترويج للعلامة التجارية "صنع في أذربيجان"Made in Azerbaijan ولمنتجاتنا المحلية في الخارج.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ان بعثة التصدير تضم 24 شركة أذربيجانية تعمل في مجالات الغذاء والسياحة ومواد البناء.

    خلال الزيارة، سيعقد رجال الأعمال الأذربيجانيين اجتماعات مع نظرائهم الأجانب.

    AZERTAG.AZ :بعثة تصديرية أذربيجانية تتوجه إلى دبي
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