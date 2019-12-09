توقيع 3 وثائق بين أذربيجان وروسيا

باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم توقيع ثلاث وثائق بين جمهورية أذربيجان واتحاد روسيا في إطار الاجتماع الثامن عشر للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي المنعقد اليوم في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج انه خلال الاجتماع، تم توقيع بروتوكول الاجتماع وبرنامج التعاون بين أذربيجان وروسيا في المجمع الزراعي الصناعي للفترة 2020-2022 وبرنامج التعاون السياحي للفترة 2020-2022. وقع هذه الوثائق الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية - نائب رئيس الوزراء شاهن مصطفاييف ووزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين.