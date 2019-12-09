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    اقتصاد


    أذربيجان تستثمر 1.2 مليار دولار في اقتصاد روسيا حتى الآن

    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٦]

    باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    استثمرت أذربيجان 1.2 مليار دولار أمريكي في اقتصاد روسيا حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني والرئيس المشارك للجنة شاهن مصطفايف في الاجتماع الثامن عشر للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي المنعقد اليوم في باكو.

    اكد نائب رئيس الوزراء: "روسيا استثمرت 4.9 مليار دولار في اقتصاد أذربيجان".

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستثمر 1.2 مليار دولار في اقتصاد روسيا حتى الآن
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