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    مصطفايف: جسر على نهر سامور يدشن إلى نهاية العام

    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    قال شاهن مصطفايف إن الجسر الممد على نهر سامور يدشن إلى نهاية العام.

    أفادت أذرتاج عن مصطفايف نائب رئيس الوزراء قوله لصحفيين في التاسع من ديسمبر اليوم إن إنشاء الجسر جار منذ عامين مؤكدا على أن وضع هذا الجسر للخدمة يسهم في تطور العلاقات التجارية والنقل بين البلدين.

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