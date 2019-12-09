950 شركة روسية تعمل في أذربيجان

باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تعمل حاليا 950 شركة روسية في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني والرئيس المشارك للجنة شاهن مصطفايف في الاجتماع الثامن عشر للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي المنعقد اليوم في باكو.

أكد نائب رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وروسيا يزداد سنة بعد سنة.