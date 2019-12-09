باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج قال شاهن مصطفايف إن الوفد المختص يتفقد مصنع تركيب السيارات من نوع غازيل بمحي حاجي قابل الصناعي. أفادت أذرتاج عن مصطفايف نائب رئيس الوزراء قوله لصحفيين في التاسع من ديسمبر اليوم إنه من المخطط وضع المصنع الذي وضع حجره الأساسي العام الماضي للخدمة في الربع الأول من العام المقبل. 0-12

AZERTAG.AZ : مصنع تركيب السيارات من نوع غازيل يدشن الربع الأول من العام المقبل

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