    • / اقتصاد

    اقتصاد


    مصنع تركيب السيارات من نوع غازيل يدشن الربع الأول من العام المقبل

    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    قال شاهن مصطفايف إن الوفد المختص يتفقد مصنع تركيب السيارات من نوع غازيل بمحي حاجي قابل الصناعي.

    أفادت أذرتاج عن مصطفايف نائب رئيس الوزراء قوله لصحفيين في التاسع من ديسمبر اليوم إنه من المخطط وضع المصنع الذي وضع حجره الأساسي العام الماضي للخدمة في الربع الأول من العام المقبل.

    0-12

     

    AZERTAG.AZ :مصنع تركيب السيارات من نوع غازيل يدشن الربع الأول من العام المقبل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٤]
    نقي جباروف: الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلام
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
    بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أذربيجان وروسيا في باكو
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎١]
    950 شركة روسية تعمل في أذربيجان
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]
    مصطفايف: جسر على نهر سامور يدشن إلى نهاية العام
    مصنع تركيب السيارات من نوع غازيل يدشن الربع الأول من العام المقبل