بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أذربيجان وروسيا في باكو

باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف اليوم مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا العلاقات الاقتصادية والتجارية وآفاق التعاون بين جمهورية أذربيجان واتحاد روسيا خلال الاجتماع.

أكدا ان روسيا تعد احد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأذربيجان ويلاحظ ديناميات النمو الإيجابية في حجم التجارة.

كما تعد روسيا الشريك الرئيسي لأذربيجان في الواردات وتحتل المرتبة الأولى في تصدير منتجاتنا غير النفطية. التجارة والاستثمارات المتبادلة واحدة من الاتجاهات الهامة للعلاقات الأذربيجانية الروسية.