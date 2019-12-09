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    سياسة


    وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور مقابر الشهداء

    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قام اليوم وزير التنمية الاقتصادية الروسي والرئيس المشارك للجنة الاقتصادية الحكومية الروسية الأذربيجانية ماكسيم أوريشكين والوفد المرافق له بزيارة مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد الروسي شاهد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت لهم معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.

    AZERTAG.AZ :وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور مقابر الشهداء
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    وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور مقابر الشهداء وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور مقابر الشهداء وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور مقابر الشهداء وزير التنمية الاقتصادية الروسي يزور مقابر الشهداء