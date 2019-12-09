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    نقي جباروف: الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلام

    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٤]

    باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج).

    يهدف المؤتمر إلى تسهيل تبادل الخبرات والماقشات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال الجمع بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.

    افادت أذرتاج أن رئيس قسم التجارة والاستثمار للأمانة العامة للمنظمة نقي جباروف صرح بذلك في المؤتمر الاستثماري لممثلي القطاعين العام والخاص لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول في مقابلة مع أذرتاج.

    وأشار نقي جباروف إلى أن مسألة تعزيز وكالات تشجيع الاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تمت مناقشتها أيضاً في هذا الحدث وقال: " كما تعلمون أن فعاليات وكالات تشجيع الاستثمارات في أغلبية هذه البلدان مثمرة للغاية ومع ذلك، في بعض البلدان تسير هذه العملية بشكل سيء للغاية من ناحية الممارسة. لهذا السبب، سيركز المؤتمر على تمكين الوكالات الأخرى باستخدام خبرة البلدان الأكثر تقدماً. كما تمت دعوة المنظمات الدولية وأعضاء الشركات في البنك الإسلامي للتنمية لحضور المؤتمر لتبادل الخبرات ".

    ويمثل الوفد برئاسة نائب وزير الاقتصاد صاحب محمدوف أذربيجان في المؤتمر الذي يستمر يومين.

    كونيل ملكوفا

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    إسطنبول

     

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