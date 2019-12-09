الجيش الرياضي يتعادل مع نفطجي الرديف

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

تعادل الجيش الرياضي مع نفطجي الرديف ضيفه بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 73 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في حي قراداغ للعاصمة باكو أدارها الحكم بكروف أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب عسكروف د43 لصالح نفطجي الرديف وأدرك الجيش الرياضي صاحب الأرض التعادل من طرف حسنوف د53.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كل ناد بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم بينما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء الثانية د77.

وأضاف الحكم 4 دقائق إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل ظل الجيش الرياضي بالمركز العاشر برصيد 13 نقطة بينما صعد نفطجي الرديف إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 13 هدفا.

يذكر أن الجيش الرياضي يضيف كبز كنجة ويحل نفطجي الرديف ضيفا على كشله الرديف في الجولة الرابعة عشرة القادمة.