كشله الرديف يفوز على قراداغ لوكباتان بثلاثية دون رد

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

فاز كشله الرديف على قراداغ لوكباتان ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 74 المنظمة على ملعب أذال أرينا في حي خزر للعاصمة باكو أدارها الحكم حاجييف أمام 30 مشجعا.

وسجل أهداف صاحب الأرض رحيم زاده د3 وقولييف د897 وعباس زاده د90+1.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كشله ولاعبَين من قراداغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء الثانية د51.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع كشله الرديف إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة فيما ظل قراداغ لوكباتان في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 13 هدفا.

يذكر أن كشلة الرديف يضيف نفطجي الرديف بينما يتنافس قراداغ مع سومغايت ذهابا في الجولة الرابعة عشرة القادمة.