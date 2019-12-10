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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٢:٤٧]

    باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 20 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان بمحافظة نيمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي كمرلي وفرحلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى كنقرلي ونوروزلو ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم
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