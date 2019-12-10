تجهيز الأسطول العسكري الإيراني بطائرة بدون طيار جديدة

طهران، 10 ديسمبر، أذرتاج

تم تسليم طائرة بدون طيار جديدة من نوع " Simruq " أعدها الخبراء الإيرانيون إلى القوات البحرية.

تفيد أذرتاج أن قائد البحرية الإيرانية حسين خانزاده حضر المراسم المقامة بهذه المناسبة. وقال إن الخبراء المحليين قادرون على تزويد المقر بالصور ومشاهد الفيديو للمنشآت الحربية للطرف المقابل والتي تم تصويرها عن البعد لضمان أمن إيران.

أكد الأميرال حسين خانزاده من الجديد أنه في حال حدوث أي استفزاز ضد إيران سيتلقى العدو عقاباً يستحقه.