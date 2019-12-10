أذربيجان تلقت دعوة للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي القادم

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

سيعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي القادم في الفترة من 3 إلى 6 يونيو العام المقبل. ندعو شركاءنا من أذربيجان للمشاركة في هذا المنتدى.

تفيد أذرتاج أن الرئيس المشارك للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين صرح بذلك يوم 9 ديسمبر في الاجتماع الثامن عشر للجنة الحكومية المنعقد في باكو.

وأشار ماكسيم أوريشكين إلى أن نطاق المنتدى يتوسع كل عام. يعد المنتدى الذي تحول إلى منصة رائدة منذ عام 1997 أحد الفعاليات الاقتصادية الرئيسية في العالم ويتم تنظيمه برعاية ومشاركة الرئيس الروسي منذ عام 2006:" والهدف من عقد المنتدى إجراء المناقشات لإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية بمشاركة الرسميين والممثلين عن الأعمال والمجتمع المدني. سنكون سعداء برؤيتكم والوفد الأذربيجاني برئاسة شاهين مصطفاييف في هذا المنتدى. "