    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تلقت دعوة للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي القادم

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٣]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    سيعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي القادم في الفترة من 3 إلى 6 يونيو العام المقبل. ندعو شركاءنا من أذربيجان للمشاركة في هذا المنتدى.

    تفيد أذرتاج أن الرئيس المشارك للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين صرح بذلك يوم 9 ديسمبر في الاجتماع الثامن عشر للجنة الحكومية المنعقد في باكو.

    وأشار ماكسيم أوريشكين إلى أن نطاق المنتدى يتوسع كل عام. يعد المنتدى الذي تحول إلى منصة رائدة منذ عام 1997 أحد الفعاليات الاقتصادية الرئيسية في العالم ويتم تنظيمه برعاية ومشاركة الرئيس الروسي منذ عام 2006:" والهدف من عقد المنتدى إجراء المناقشات لإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية بمشاركة الرسميين والممثلين عن الأعمال والمجتمع المدني. سنكون سعداء برؤيتكم والوفد الأذربيجاني برئاسة شاهين مصطفاييف في هذا المنتدى. "

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تلقت دعوة للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي القادم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٤]
    نقي جباروف: الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلام
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
    بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أذربيجان وروسيا في باكو
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٩]
    مصنع تركيب السيارات من نوع غازيل يدشن الربع الأول من العام المقبل
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎١]
    950 شركة روسية تعمل في أذربيجان
    أذربيجان تلقت دعوة للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي القادم