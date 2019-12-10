وزارة الطاقة تكشف عن حجم النفط المستخرج يوميا في أذربيجان خلال نوفمبر

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

قالت وزارة الطاقة إن حجم النفط المستخرج يوميا خلال نوفمبر الماضي على نطاق الجمهورية كان 776 ألف برميل موضحا أن 687 ألف برميل من ذلك من حصة النفط الخام و89 ألف برميل من قسط المكثفات.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الجمهورية صدرت يوميا 577 ألف برميل من النفط الخام و82 ألف برميل من المكثفات و4ر26 ألف برميل من المنتجات النفطية.

وجاء في بيان الوزارة أن البلد وفى بالكامل بالالتزام التي تعهد به بشأن خفض الاستخراج اليومي قدر 20 ألف برميل وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 7 ديسمبر العام السابق من اجل إبقاء استخراج النفط اليومي عند 776 ألف برميل. يذكر أن متوسط الحجم المذكور خلال فترة يناير – نوفمبر العام الحالي كان عند 764 ألف برميل.

قدمت وزارة الطاقة مؤشرات بشأن استخراج النفط اليومي خلال شهر نوفمبر إلى اللجنة الفنية المشتركة للجنة المراقبة المشتركة لمنظمة أوبك.

يذكر أن الاجتماع السابع لوزراء بلدان أوبك والبلدان غير الأعضاء لها في 6 ديسمبر العام الجاري اتخذ قرارا ينص على خفض استخراج النفط اليومي 500 ألف برميل إضافيا وحدد التزام أذربيجان في الاتفاق الجديد قدر 27 ألف برميل الأمر الذي يفيد أن أذربيجان عليها أن تبقي حجم استخراج النفط اليومي عند 769 ألف برميل ابتداء من أول يناير العام القادم.