ملك الأردن يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان

باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وصل ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين اليوم في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين.

وكان في استقبال ملك الأردن على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيرهما من كبار المسئولين.