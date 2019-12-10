استقبال رسمي لملك الأردن

باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان حاليا.

قد اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين تكريما لمقدم ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

واستقبل الرئيس إلهام علييف ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للملك الأردني.

رحب الملك الأردني بجنود أذربيجان.

ثم استعرض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين حرس الشرف.

ثم عُزف النشيد الوطني لكل من البلدين.

وصافح ملك الأردن كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس إلهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق للملك الأردني.

استعرض حرس الشرف أمام زعيمي البلدين تحت أصداء النشيد العسكري.

وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية رسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.