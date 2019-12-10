سومغايت الرديف يتعادل مع صبائل الرديف

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

تعادل سومغايت الرديف مع صبائل الرديف ضيفه بهدف مقابل مثله في الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 75 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم حمزة زاده أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب جعفروف د6 لصالح صاحب الأرض ورد عليه حذييف د43.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من سومغايت الرديف و3 لاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل بقي سومغايت الرديف بالمركز السادس برصيد 18 نقطة فيما ظل صبائل زعيم الترتيب برصيد 27 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 13 هدفا.

يذكر أن سومغايت الرديف يضيف قراداغ لوكباتان بينما يحل صبائل الرديف ضيفا على توران طاووس في الجولة الرابعة عشرة القادمة.