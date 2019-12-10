مأدبة غداء على شرف ملك الأردن

باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تناول رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف غداء عمل مشترك مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين بعد انتهاء لقاء على حدة في 10 ديسمبر بباكو.