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    سياسة


    وفد أذربيجان يشارك في جلسات لجان ومكتب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في باريس

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٣]

    باريس، 10 ديسمبر، أذرتاج

    تستضيف باريس جلسات لجان السياسة وحقوق الإنسان والمراقبة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وكذلك اجتماع مكتبها.

    أفادت أذرتاج أن الوفد الأذربيجاني المشارك في جلسات اللجان والمكتب يضم رئيس الوفد صمد سيدوف وعضو الوفد صابر حاجييف.

    وتبنت اللجنة السياسية مقترحا تقدم به الوفد الأذربيجاني في قواعد الإجراءات.

    وتستمع جلسة لجنة حقوق الإنسان إلى تقرير حول أذربيجان. كما يبحث اجتماع المكتب للجمعية البرلمانية مسألة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في أذربيجان مع تبادل الآراء حول رسالة دعوة بعث بها البلد إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

    AZERTAG.AZ :وفد أذربيجان يشارك في جلسات لجان ومكتب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في باريس
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