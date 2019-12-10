رئيس سوكار: في أذربيجان ملياري طن من احتياطيات النفط غير قابل للاستخراج

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

قال رونق عبد الله يف إن أذربيجان فيها ملياري طن من احتياطيات النفط غير القابل للاستخراج أيضا.

أفادت أذرتاج عن عبد الله يف رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار قوله في اجتماع "اينيرجي فوروارد" المنظم من قبل شركة باكر هيوز في باكو العاشر من ديسمبر اليوم إن أذربيجان استخرجت اكثر من ملياري طن من النفط: "هذا رقم كبير ليس بالنسبة لنا فقط بل وللبلدان المستخرجة لنفط الأخرى جميعها أيضا ولكن ذلك يفيد في الوقت ذاته أننا اذا نستطع استخراج 50 في المائة على سبيل المثال من النفط القابل للاستخراج حاليا يعني ذلك وجود ملياري طن آخرى من احتياطيات النفط تحت الأرض وهي غير قابلة للاستخراج."