وزير الخارجية الياباني يزور موسكو

طوكيو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيقوم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي بزيارة لمدة خمسة أيام الى روسيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في طوكيو.

اعلن الوزير الياباني خلال مؤتمر صحفي: "أخطط زيارة الى روسيا في الفترة من بين 17 -21 ديسمبر. خلال الزيارة، سألتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمواصلة المفاوضات حول معاهدة السلام".