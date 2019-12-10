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    توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥‎٢]

    شمكير، 10 ديسمبر، أذرتاج

    تغلب نادي توران طاووس عل ضيفه زيرة الرديف بهدفين مقابل واحد في الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 76 المنظمة على ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي في مدينة شمكير غرب البلاد أدارها الحكم محمدوف أمام 200 مشجع.

    وسجل هدفي صاحب الأرض صادقوف د49 من ركلة الجزاء وقاسموف د88 فيما جاء هدف زيرة الرديف الضيف من طرف أقايف د56.

    وعاقب الحكم لاعبا من النادي الطاووسي و3 لاعبين من النادي الباكوي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د90+2.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذه النتيجة استعاد توران طاووس المركز الثالث من جديد برصيد 24 نقطة فيما بقي زيرة الرديف بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 13 هدفا.

    يذكر أن جدول الجولة الرابعة عشرة القادمة ينص على استضافة توران طاووس نادي صبائل الرديف باكو الأول بينما يغادر زيرة الرديف إلى أقصو الحادي عشر.

    AZERTAG.AZ :توران طاووس يتغلب على زيرة الرديف
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