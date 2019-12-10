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    إنتاج أكثر من ملياري طن من البترول و900 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم إنتاج أكثر من ملياري طن من البترول و900 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس شركة "سوكار" رونق عبداللهيف في اجتماع "Energy Forward" لشركة "Baker Hughes" المنعقد اليوم في باكو.

    AZERTAG.AZ :إنتاج أكثر من ملياري طن من البترول و900 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان
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