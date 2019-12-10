ملك الأردن ينهي زيارته الرسمية إلى أذربيجان

باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أنهى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين زيارته الرسمية إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في وداعه في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيرهما من كبار المسئولين.