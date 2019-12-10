الرئيس التنفيذي العام لشركة "بي بي" يزور أذربيجان
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٥]
باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
سيقوم الرئيس التنفيذي العام لشركة "بريتش بتروليوم" روبرت دادلي بزيارة الى أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج انه من المتوقع أن يلتقي روبرت دادلي بممثلي الحكومة الأذربيجانية والشركات الشريكة.
يذكر ان الرئيس التنفيذي العام لشركة "بي بي" روبرت دادلي يتقاعد بعد أن قضى في منصبه 9 سنوات.
سيحل برنارد لوني محل روبرت دادلي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي".
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