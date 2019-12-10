باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أقيمت اليوم مراسم توقيع الوثائق الأذربيجانية الأردنية على هامش زيارة رسمية لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين الى أذربيجان.

تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة الأذربيجانية والأردنية ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهدات وفقا للفقرة الأولى من المادة العشرة من الاتفاقية الدولية لعام 1978 الخاصة بتدريب البحارة ومنحهم الشهادات والدورية بين وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجانية والهيئة البحرية للمملكة الاردنية الهاشمية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوثائق وقعت من قبل وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف ووزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي.