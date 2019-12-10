زاقاتالا يرجع من أقصو بثلاث نقاط بخماسية

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

يرجع زاقاتالا من ذهاب أقصو بثلاث نقاط بعد أن تغلب على مضيفه بخمسة أهداف مقابل واحد في الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 77 المنظمة على ملعب أقصو المركزي أدارها الحكم مسييف أمام 50 مشجعا.

وسجل أهداف الضيف حسنوف د15 وجمالوف د43 من ركلة الجزاء ود79 ود86 وعلي جانوف د82 ورد عليها أمراهوف د90+3.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من أقصو صاحب الأرض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من أقصو بالبطاقة الحمراء د40.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وارتفع زاقاتالا بهذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة فيما نزل أقصو إلى المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 13 هدفا.

يذكر أن أقصو يضيف زيره الرديف في الجولة الرابعة عشرة القادمة فيما يحل زاقاتالا ضيفا على صباح الرديف.