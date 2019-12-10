باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف نقل إلى الرئيس الكيني كينياتا باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني أطيب تمنياته بمناسبة العيد الوطني الكيني يوم الاستقلال. وتمنى الرئيس إلهام علييف فيها للرئيس الكيني كينياتا موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الكيني السلم والرقي والازدهار.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس كينيا كينياتا

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