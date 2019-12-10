قراباغ الرديف يتغلب على صباح الرديف بخمسة مقابل واحد

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

تغلب قراباغ الرديف أغدام على صباح الرديف باكو بخمسة أهداف مقابل واحد في الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 78 المنظمة على الإستاد الاحتياطي ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في العاصمة باكو قادها الحكم بايراموف أمام 30 مشجعا.

وسجل قربانلي 4 اهداف في د5 ود36 ود57 ود89 وأضاف بايراموف الهدف الخامس د70 وجاء هدف صباح من طرف مردانوف د26 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبَين من صباح و6 لاعبين من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع قراباغ الرديف إلى المركز التاسع برصيد 15 نقطة فيما نزل صباح الرديف إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 13 هدفا.

يذكر أن صباح الرديف يضيف زاقاتالا في الجولة الرابعة عشرة القادمة بينما يستريح قراباغ الرديف فيها.