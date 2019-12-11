وضع الأساس لمصنع إنتاج مواد العزل لشركة روسية في حي حاجي قبول الصناعي

حاجي قبول، 11 ديسمبر، أذرتاج

أقيم حفل وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج مواد العزل لشركة "Penopleks SPB" الروسية في حي حاجي قبول الصناعي.

تفيد أذرتاج أنه حضر الحفل نائب وزير الاقتصاد نيازي سفروف ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أذر طالبوف والمسئولون لشركة " Penopleks SPB" ورئيس السلطة التنفيذية لمحافظة حاجي قبول رستم خليلوف ومسؤولون آخرون.

قيل إن مشروع "إنتاج صفائح العزل الحراري من مادة "البوليسترين" المزمع تنفيذه في منطقة حاجي قبول الصناعية يتوخى إنتاج صفائح العزل الحراري من "البوليسترين". يبلغ حجم الإنتاج السنوي 100 ألف متر مكعب وتكلفة الاستثمار 6.5 ملايين دولار. تبلغ مساحة المشروع 7 هكتارات وعدد العاملين فيه 78 شخصاً. وستكون أذربيجان وجورجيا وإيران وكازاخستان وروسيا أسواقاً رئيسياً لمنتجات المشروع.

قال نائب وزير الاقتصاد نيازي سفروف إن إحدى الأولويات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية للرئيس إلهام علييف هي ضمان التنمية المستدامة والمستقرة للاقتصاد الأذربيجاني. وفي إطار هذه السياسة يتم تنفيذ سياسة التصنيع واسعة النطاق في بلادنا. في هذا الصدد، يجري العمل المنهجي لضمان تطوير الصناعات الجديدة والتقليدية الأذربيجانية. على وجه الخصوص، وفقاً لتعليمات الرئيس إلهام علييف، يولى اهتمام كبير للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق أذربيجان الريفية. في هذا السياق، يولى الكثير من الاهتمام لتنفيذ التصنيع في المناطق وضمان المشغولية في القطاع الصناعي وتحسين رفاهية الناس. ينفذ العمل الجاد في إنشاء المناطق الصناعية ضمن سياسة التصنيع الجارية بمبادرة من رئيس الدولة.

أشار نيازي سفروف إلى وجود خمس مناطق صناعية حالياً في أذربيجان. هناك 83 وكيلاً في هذه المناطق الصناعية. يتوخى توفير الآلاف من الوظائف هنا. لقد تم بالفعل الانتهاء من أعمال البناء في منطقة حاجي قبول الصناعية وتم تسجيل 10 وكلاء. قد بدأ الاثنان منهم العمل بالفعل، و وتم تجهيز بعضها الآخر بمعدات ويجري تشغيلها في نظام تجريبي. نجري محادثات مع العديد من الدول الصديقة والشريكة، بما في ذلك شركات من الاتحاد الروسي. تم التوصل إلى الاتفاق مع شركة روسية لبناء مصنع لإنتاج مواد البناء في منطقة حاجي قبول الصناعية. لهذا المشروع أهمية كبيرة لتسديد احتياجات السوق المحلية والتصدير. سيعمل في المصنع حوالي 100 شخص. هذه مؤشر جيد للغاية إلى التعاون بين أذربيجان وروسيا ".

صرح نائب وزير التنمية الاقتصادية لروسيا أذر طالبوف بأن افتتاح المشروع يدل على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الاتجاه الصحيح. أعتقد أنه بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم، سيبدأ الإنتاج في المصنع. "

يذكر أن النشاط الرئيسي لشركة Penopleks SPB المساهمة التي يقع مقرها الرئيسي في سانت بطرسبرغ والتي تم تأسيسها في عام 1998، هو إنتاج صفائح العزل الحراري والمائي وكذلك المواد الزخرفية التطبيقية من مادة البوليمير. تنتج المؤسسة صفائح العزل الحراري ومواد العزل التشكيلي ومواد الزخرفة المصنوعة من البينوبوليسترول والبوليسترول للأغراض العامة. تتميز منتجات المصنع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 3 ملايين متر مكعب سنويا بمقاومتها العالية للضغط وعدم امتصاصها الماء والمعمل المنخفض وغير المتغير للموصلية الحرارية والوزن الخفيف والشكل الهندسي المرن والمتانة الكاملة للاستقرار البيولوجي والنظافة البيئية وطويلة العمر. تعمل 8 مصانع في روسيا وواحد في كازاخستان وواحد في أوزبكستان. تستخدم المنتجات بشكل أساسي في عزل الجدران والسقوف والكراسي والأسس ومنشآت دفيئة وشرف المباني السكنية والتجارية ومزارع المواشي والدفيئات وخطوط الاتصالات الهندسية والثلاجات والمنشآت الرياضية وهياكل التشوه في المناطق الخطرة من ناحية الزلازل.

اطلع المشاركين في الحدث على الظروف المهيأة لأرباب العمل في حي حاجي قبول الصناعي وكذلك بناء المصنع لإنتاج سيارات GAZel. وقيل إن الحكومة وفرت البنية التحتية اللازمة بكاملها لأصحاب العمل في حي حاجي قبول الصناعي. تتكون المنطقة الصناعية التي تم إنشاؤها على مساحة 20 هكتاراً من 4 مبان صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 10 الأف متر مربع، ومبان إدارية وفنية تبلغ مساحتها 937 متراً مربعاً. يتضمن المبنى الإداري في حي حاجي قبول الصناعي قاعة للاجتماعات والدورات التدريبية فيها غرف إدارية حديثة تقدم خدمات متنوعة للمشاركين في الحي ومركز للمعارض والتجارة ومركز طبي ومكتب بريد وكافيتريا ومرافق إدارية. سيتم تزويد رواد الأعمال بالمحاسبة والقانون والمصارف والتأمين والبريد والإنترنت والخدمات اللوجستية والخدمات الطبية في المنطقة الصناعية. وقد أنشئت مجالات الهندسة الميكانيكية والمواد المركبة والسيارات والمعدات اللازمة لإنتاج مواد البناء والأسمدة والحاويات البلاستيكية والمعدات المستخدمة في إنتاج مواد البناء للمشاريع التي يبلغ مجموعها أكثر من 60 مليون مانات. من المخطط توفير أكثر من 900 وظيفة في هذه المشاريع. حاليا، يتم وضع المعدات في مناطق التصنيع والإعداد للإنتاج جار.