الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس التنفيذي العام لشركة "بي بي"
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٥]
باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الرئيس التنفيذي العام لشركة "بريتش بتروليوم" روبرت دادلي.
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