الحديث عن السياسة أرمينيا العدوانية في ندوة بقطر

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

شارك رئيس مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة أومود ميرزاييف في ندوة عقدها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان في عاصمة قطر الدوحة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر بعنوان "مشاكل حرية وسائل الإعلام: مكافحة الإفلات من العقاب وسيادة القانون والامتناع عن تقديم المعلومة" .

تفيد أذرتاج أن أومود ميرزاييف الذي ألقى كلمة أمام جمهور موسع من الحضور في حلقة معنونة بـ "إحداث الشراكة والتضامن بين المنظمات الإعلامية والمنظمة الدولية: فرص وآفاق" طرح مسألة تطوير تكامل وسائل الإعلام والمنظمات الدولية على أساس موقف عادل ونهج غير متحيز من جميع البلدان. صرح بأن وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الدولية ينبغي لها أن تضع موقفاً موحداً من إدانة العدوان ضد أذربيجان بما فيه قتل الصحفيين في نموذج نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان. وشدد رئيس المؤسسة الدولية على أنه: "جراء سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان واحتلال 20 % من أراضي بلدنا قتل 7 صحفيين أجانب ومحليين. لم يعاقب مرتكبو هذه الجرائم، بل وتولوا مناصب قيادية. ونرى اليوم استهداف صحفيين وحتى العاملين في المجال الإنساني وتعرضهم للتهديد والقتل في سوريا وباكستان والمكسيك والفلبين وأفغانستان وأفريقيا ودول أخرى. نعتقد بكوننا مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة أن تطوير الشراكة والتضامن بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية سيساعد على حماية العاملين في مجال الإعلام وحرية المعلومات".

ولفت إلى أن موقف المنظمات الدولية من الأوضاع الراهنة بشأن احتلال أرمينيا إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني والمحافظات السبع المحاذية له قد أخاب الآمال لدى المجتمع. يقوض عدم وجود النهج الموحد للوسائل الإعلامية العالمية والمنظمات الدولية في إدانة أعمال العدوان ضد أذربيجان بما في ذلك قتل الصحفيين الثقة في فعالية التعاون. وأدعو جميع المشاركين على توحيد قواهم والعمل معاً لزيادة الوعي بضرورة التعاون بين المنظمات الدولية والوسائل الإعلامية بطريقة عادلة وغير متحيزة تجاه جميع البلدان.