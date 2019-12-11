الرد على استفزازات الأرمن في اجتماعات لجان الجمعية البرلمانية لليورونيست ودورتها الثامنة

تبيليسي، 9 ديسمبر، أذرتاج

لقد قام الوفد الأرميني باستفزاز في الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية لليورونيست في تبليسي وفي اجتماعات لجان الجمعية.

أبلغ عضو وفد المجلس الوطني الجمعية البرلمانية لليورونيست طاهر ميركيشيلي لوكالة أذرتاج أن النواب الأرمن حاولوا عرقلة الكلمات الملقاة في اجتماع اللجنة الاقتصادية حول التنمية الاقتصادية في بلادنا والمشاريع الإقليمية وممر الجنوب للغاز. في الوقت نفسه، حاول الأرمن منع إدراج المسألة المتعلقة بمشروع ممر الجنوب للغاز في أجندة اجتماع اللجنة. ولكنه حال عضوا الوفد الأذربيجاني راسم موسابيوف وطاهر ميركيشيلي دون جميع محاولات الأرمن وتم إدراج المسألة في جدول الأعمال.

مع ذلك، استخدم رئيس الوفد الأرميني في كلمته في الجلسة عبارة "شعب قراباغ الجبلي" و"آرتساخ". وبعد الإشارة إلى ما يسمى "بالإبادة الجماعية للأرمن" اقترح البرلماني الأرميني إحياء ذكرى جميع ضحايا الإبادة الجماعية بالوقوف لدقيقة حداد. وما قام سوى بضعة من النواب بعد نداء النائب الأرمني.

بعد مغادرة رئيس الوفد الأرمني المنصة طلب البرلماني الروماني إحياء ذكرى جميع ضحايا الإبادة الجماعية في العالم. بعد ذلك وقف جميع المشاركين في الجلسة.

لفن عضو البرلمان الأذربيجاني طاهر ميركيشيلي اهتمام المشاركين إلى أن عبارة "شعب قراباغ الجبلي" أو عبارة "أرتساخ" غير واردتين في الساحة الدولية ولم يعترف بهما وشكر لإحياء ذكرى جميع ضحايا الإبادة الجماعية بما في ذلك ضحايا الإبادة الجماعية في خوجالي والتي ارتكبتها قوات الاحتلال الأرميني.

دعا عضو المجلس الوطني المجتمع الدولي للتحرك لدعم إطلاق سراح دلغام عسكروف وشهباز قولييف اللذين تم أسرهما واحتجازهما بصورة غير شرعية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

كما أبلغ طاهر ميركيشيلي المشاركين عن أهمية مشاريع الطاقة والنقل بما فيها TANAP التي أنجز بمبادرة من أذربيجان ومشاركة جورجيا وتركيا ودور هذه المشاريع في ضمان أمن الطاقة لأوروبا.