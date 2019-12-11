أذربيجان وروسيا تضعان خطة الفعاليات للتعاون في مجال التنمية الابتكارية والاقتصاد الرقمي

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الاقتصاد ميكايل جباروف بوزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين.

تفيد وكالة أذرتاج أنه تمت في اللقاء مناقشة سبل توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون بين البلدين.

ثم وقعت وزارتا الاقتصاد الأذربيجانية والتنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي على بروتوكول النوايا. وقع الوثيقة وزيرا الاقتصاد الأذربيجاني ميكايل جباروف والتنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين.

يتضمن بروتوكول النوايا تنفيذ الاتفاقات حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال الابتكار وتنمية الرأسمال البشري والتي تم التوصل إليها بين النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارتها لروسيا في الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر. وبموجب هذا البروتوكول سيقوم الطرفان خلال مدة 3 أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول بإعداد خطة الفعاليات (خارطة الطريق) للتعاون في مجال التنمية الابتكارية والاقتصاد الرقمي والتي سيتم إدراجها في "خطة العمل لتطوير المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الأذربيجاني حتى عام 2024".

تنص خطة الفعاليات على النظر في إمكانيات تشكيل مجموعة العمل من الخبراء لمناقشة المشاريع والأنشطة المشتركة في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي وإنشاء مركز الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في أذربيجان بالتعاون مع الجامعات الروسية الرائدة والقيام بإدارته المشتركة وإحداث الصندوق الاستثماري المشترك والقضايا الأخرى.