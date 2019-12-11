    • / سياسة

    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم

    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٨]

    باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 21 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قيزيلحاجيلي وجعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغدام بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى طاغي بكلي وباش قروند ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي أشاغي ويسلي وأشاغي سيد أحمدلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظة تارتار الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٢:٤٧]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٧]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٦]
    اجتماع سنوي بحضور الملحقين العسكريين الأجانب ومندوبي المنظمات الدولية
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٢]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم