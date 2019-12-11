خبير: أذربيجان هي شريك ثابت لروسيا في العديد من القضايا

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

قال ستانيسلاف بريتشين إن أذربيجان شريك ثابت لروسيا في العديد من القضايا.

تفيد أذرتاج عن بريتشين رئيس المجموعة التحليلية بمركز دراسات آسيا الوسطى والقوقاز بمعهد الاستشراق لأكاديمية العلوم الروسية قوله في تصريح له في المائدة المستديرة حول "روسيا – أذربيجان: نتائج 2019" في موسكو إنه من وجهة النظر الجيوسياسية، هناك تطورات خطيرة للغاية في الجهوية. في ظل هذه الظروف ليست إمكانيات البلدان الصغيرة بما في ذلك أذربيجان واسعة للدرجة الكافية للانتقال من الموقع الجغرافي إلى المستوى العالمي. في هذه الحالة، أظهرت أذربيجان موقفاً براغماتيا وركزت على المجالات المركزة والمعنونة التي تجد هي فيها مزايا موضوعية للتعاون.

قال الخبير: "تتكون صورة واضحة جدا لتعاون أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي حريص على بموارد الطاقة البديلة فإن أذربيجان هي الراعي الرئيسي والرائد لجميع مشاريع الطاقة. هناك دعم سياسي لممر الغاز الجنوبي، ولكن إذا ألقي النظر على الجهات المساهمة فهي سوكار والشركات التركية و BP. لكن صاحبة المبادرة لا يزال أذربيجان. هنا نقطة مثيرة للاهتمام. من ناحية، يريد الغرب مقارنة الاتجاهين وهما روسيا والغرب، مثل "التيار التركي" ومشروع TANAP الذي تم تشغيله بالحفل المهيب مؤخرا. في مصلحة الحقدة أن تظهر المنافسة بين أذربيجان وروسيا من أجل نفس الأسواق.

في رأي الخبراء المشغولين بهذا الموضوع، فإن فرص التعاون هنا واضحة. وليس من باب الصدفة أن فلاديمير بوتين يشير إلى مشاكل البلقان. سيتم الانتهاء من بناء التيار التركي في شهر يناير وستتمكن روسيا من تزويد تركيا بالغاز. يبدو أنه من الصعب نقل الغاز من بلغاريا فيما بعد لأن صوفيا تؤخر الإجراءات. لذلك، هناك فرص للتعاون. كان موقف أذربيجان دائماً هو "أننا على استعداد لدخول أسواق جنوب أوروبا دون التنافس مع شركة غازبروم الروسية لأنها ليست في مصلحة جمهورية أذربيجان"".

شدد الخبير على أنه بالرغم من أن أذربيجان ليست عضواً للاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديها قاعدة كبيرة من الاتفاقات التي تساهم في التعاون الاقتصادي. وقال: " وصدق المنتدى الإقليمي الروسي الأذربيجاني العشر على ذلك. وكان ذلك منتدى يتفق فيه أصحاب الأعمال بعضهم مع بعص وتوفر الدول مجالا بصفتها وسيطة".